В Узбекистане ветераны Второй мировой войны получат по $900

CA-NEWS (UZ) - 23 апреля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ «О поощрении участников Второй мировой войны».

В соответствии с указом, опубликованным информационным агентством УзА, в связи с проведением в стране 9 мая всенародного праздника – Дня Памяти и Почестей, празднования 74-й годовщины Победы над фашизмом установлено единовременное денежное вознаграждение участникам и инвалидам Второй мировой войны в размере 7 500 000 сумов ($900).

Расходы, связанные с реализацией выплат, будут произведены за счет средств республиканского бюджета Республики Узбекистан.

В документе также предусматривается вручение денежных вознаграждений участникам и ветеранам-инвалидам Второй мировой войны в торжественной обстановке совместно с Министерством обороны, Министерством внутренних дел, Службой государственной безопасности и Центральным банком.

Согласно данным, в Узбекистане в настоящее время проживают 878 ветеранов Второй мировой войны.

Напомним, что в прошлом году размер вознаграждения ветеранам Второй мировой войны составлял около $600.