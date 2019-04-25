РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Узбекистане ветераны Второй мировой войны получат по $900

CA-NEWS (UZ) -  23 апреля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ «О поощрении участников Второй мировой войны».

В соответствии с указом, опубликованным информационным агентством УзА, в связи с проведением в стране 9 мая всенародного праздника – Дня Памяти и Почестей, празднования 74-й годовщины Победы над фашизмом установлено единовременное денежное вознаграждение участникам и инвалидам Второй мировой войны в размере 7 500 000 сумов ($900).

Расходы, связанные с реализацией выплат, будут произведены за счет средств республиканского бюджета Республики Узбекистан.

В документе также предусматривается вручение денежных вознаграждений участникам и ветеранам-инвалидам Второй мировой войны в торжественной обстановке совместно с Министерством обороны, Министерством внутренних дел, Службой государственной безопасности и Центральным банком.

Согласно данным, в Узбекистане в настоящее время проживают 878 ветеранов Второй мировой войны.

Напомним, что в прошлом году размер вознаграждения ветеранам Второй мировой войны составлял около $600.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Мобильные операторы Таджикистана: прежние тарифы на Интернет будут восстановлены в кратчайшие сроки
  • В Монголии состоялось открытие комплексной учёбы от стихийных бедствий
  • Премьер Шри-Ланки признал, что власти недооценили предупреждения от Индии о терактах
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×