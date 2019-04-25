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  25 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Душанбинец, избивший и затолкавший возлюбленную в багажник, приговорен к 8 месяцам тюрьмы

CA-NEWS (TJ) -  Суд столичного района Исмоили Сомони 24 апреля вынес приговор в отношении Хуршеда Азизова, который признан виновным в избиении своей возлюбленной в центре Душанбе. Молодой человек проведет за решеткой 8 месяцев.

Судья Гайрат Сангинзода сказал, что осужденный проведет свой срок наказания в колонии общего режима.

Хуршед Азизов на последнем судебном заседании признал свою вину в содеянном и попросил прощения у своей возлюбленной Малики Сохибназаровой, которая также присутствовала на процессе. «Я виновен, прости меня. Больше такого не повторится», - сказал он.

Джунайдулло Фозилов, адвокат молодого человека, сказал, что судья мог вынести альтернативный приговор, то есть назначить выплату штрафа, но не использовал эту возможность.

​Видео, на котором было зафиксировано избиение жительницы Душанбе Малики Сохибназаровой, было выложено в сеть 1 марта пользователями Фейсбука и вызвало бурный резонанс. На видео видно, как молодой человек вытаскивает из багажника девушку, избивает ее и заталкивает в салон автомашины.

Правоохранительные органы после публикации видео в соцсетях приступили к расследованию этого случая и в течение двух часов задержали виновного человека. Стражи порядка назвали данный случай «грубым нарушением общественного порядка» и «неуважением к обществу».

Сама Малика Сохибназарова сказала спустя три дня после инцидента, что сама виновата в произошедшем и не хочет, чтобы ее возлюбленный оказался за решеткой. ​Девушка считает приговор суда несправедливым и сообщила о готовности обжаловать приговор суда в вышестоящих судебных инстанциях.

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