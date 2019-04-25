Душанбинец, избивший и затолкавший возлюбленную в багажник, приговорен к 8 месяцам тюрьмы

- Таджикистан, общество
- 9:33, 25 апреля 2019
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CA-NEWS (TJ) - Суд столичного района Исмоили Сомони 24 апреля вынес приговор в отношении Хуршеда Азизова, который признан виновным в избиении своей возлюбленной в центре Душанбе. Молодой человек проведет за решеткой 8 месяцев.
Судья Гайрат Сангинзода сказал, что осужденный проведет свой срок наказания в колонии общего режима.
Хуршед Азизов на последнем судебном заседании признал свою вину в содеянном и попросил прощения у своей возлюбленной Малики Сохибназаровой, которая также присутствовала на процессе. «Я виновен, прости меня. Больше такого не повторится», - сказал он.
Джунайдулло Фозилов, адвокат молодого человека, сказал, что судья мог вынести альтернативный приговор, то есть назначить выплату штрафа, но не использовал эту возможность.
Видео, на котором было зафиксировано избиение жительницы Душанбе Малики Сохибназаровой, было выложено в сеть 1 марта пользователями Фейсбука и вызвало бурный резонанс. На видео видно, как молодой человек вытаскивает из багажника девушку, избивает ее и заталкивает в салон автомашины.
Правоохранительные органы после публикации видео в соцсетях приступили к расследованию этого случая и в течение двух часов задержали виновного человека. Стражи порядка назвали данный случай «грубым нарушением общественного порядка» и «неуважением к обществу».
Сама Малика Сохибназарова сказала спустя три дня после инцидента, что сама виновата в произошедшем и не хочет, чтобы ее возлюбленный оказался за решеткой. Девушка считает приговор суда несправедливым и сообщила о готовности обжаловать приговор суда в вышестоящих судебных инстанциях.