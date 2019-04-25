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  25 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Японии принят закон о выплате компенсаций жертвам принудительной стерилизации

CA-NEWS (CA) -  Парламент Японии принял закон, предписывающий выплату компенсаций лицам, которые подверглись принудительной стерилизации по ныне несуществующему Закону о евгенической защите, сообщает NHK.

Верхняя палата парламента единогласно утвердила этот закон утром 24 апреля .

Государство произведет единовременные выплаты в размере 3 миллионов 200 тысяч иен или около 28 тысяч долларов каждому из лиц, подвергшихся стерилизации с их согласия или без такового, на основании имевшихся у них душевных расстройств, генетических заболеваний или других проблем со здоровьем.

Для получения выплаты эти лица должны будут обратиться в специальную комиссию в составе врачей и юристов за подтверждением того, что они подверглись принудительной стерилизации.

Такие заявки должны быть поданы лично в течение пяти лет с момента вступления закона в силу.

По оценкам Министерства здравоохранения Японии, такие компенсации могут получить около 25 тысяч человек.

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