В Хиве учителей принуждают устанавливать теплицы на своих участках

CA-NEWS (UZ) - В Хивинском районе Хорезмской области чиновники местных органов власти оказывают давление на учителей, чтобы они устанавливали в своих домах теплицы по цене, вдвое превышающей рыночную.

Учителя, которые сообщили об этом, рассказали, что с них взяли расписки, что они согласны платить за теплицу из своей зарплаты, передает centralasian.org.

Однако местные власти и руководство школ утверждают, что лишь предложили учителям установить теплицы на их участках, и никто не принуждал это сделать.

Учитель общеобразовательной школе № 15 Хивинского района рассказал, что теплицы на рынке стоят 1,5 миллиона сумов ($180), но для учителей их продают по 3 миллиона сум ($360).

«В нашей школе все учителя вынуждены на своих участках устанавливать теплицы для выращивания клубники. С сентября из нашей зарплаты удерживают по 30%. Директор нашей школы сказав, что «это приказ сверху», берёт с нас расписку, что «мы согласны, чтобы с нашей зарплаты ежемесячно удерживали по 30% для парников». Мне не нужен парник, я не собираюсь уничтожать посевы, которые растут на моём участке», - сказал учитель.

Директор общеобразовательной средней школы № 15 Хивинского района Даврон Оллоназаров подтвердил, что учителя устанавливают теплицы на своих земельных участках.

Однако, по словам Оллоназарова, никто не вынужден это делать.

«Это добровольно, никто никого не принуждает. Мы сказали, чтобы они устанавливали парники, чтобы зимой они могли употреблять свои же фрукты. Но мы не принуждали делать это, это по желанию», - сказал Даврон Оллоназаров.

По словам учителя из Хивинского района Отабека Холниязова, установку теплиц по рекомендации районного хокимията поручили не только учителям, но и воспитателям детских садов.

Холниязов отмечает, что не видит здесь злого умысла. «Я также установил теплицу. Хокимият сам установил её, и сказали:« Если нужно, мы можем и засеять». Что плохого в том, что зимой у нас будут свежие помидоры и огурцы. Никто не говорит, чтобы мы сразу заплатили деньги за парники. Пусть удерживают с нашей зарплаты по частям. Если это в рассрочку, естественно цена будет дороже, чем на рынке», - сказал учитель.

Ранее сообщалось, что в этом районе банковских работников также массово принуждали устанавливать теплицы.

Власти Хивинского района не прокомментировали принудительную установку теплиц для работников бюджетных организаций.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев неоднократно отмечал в своих выступлениях, что «теплицы являются источником дохода».

В марте 2017 года было принято постановление правительства, предусматривающее централизованное строительство клеток для птицеводства и установку готовых теплиц для выращивания лимонов.