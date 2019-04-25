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  25 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Атырау сотрудники спецназа во дворе пятиэтажки задержали преступников, похитивших гражданина Узбекистана

CA-NEWS (KZ) -  В соцсетях распространено видео, на котором сотрудники спецназа ДКНБ во дворе авангардской пятиэтажки в Атырау, лицом в лужу, задерживают троих мужчин. Как стало известно «АЖ», это приверженцы деструктивного религиозного течения «салафизм», которые не чурались откровенного криминала – похитили человека и вымогали за него выкуп, сообщает azh.kz.

В управлении по противодействию экстремизму Департамента полиции Атырауской области по этому поводу сообщили следующее: «Трое граждан 1990 и 1991 г. р. 16 апреля похитили гражданина Узбекистана С. Я. из его квартиры, применив насилие, а затем стали вымогать у друга похищенного, гражданина Узбекистана М.С. 300 тысяч тенге. Выяснилось, что ранее злоумышленники уже получали от М.С. под угрозой насилия деньги в размере 100 тысяч тенге».

У задержанных изъяты деньги и вещи пострадавших, а также нунчаки, которыми они избивали похищенного, и ключи от автомашины "Лада Ларгус", принадлежащей одному из пострадавших. В отношении всех троих возбуждены уголовные дела по факту похищения человека и вымогательства, материалы переданы для дальнейшего расследования в Департамент полиции.

19 апреля специализированный следственный суд Атырау санкционировал арест подозреваемых сроком на 2 месяца с содержанием в СИЗО. Они уже дали признательные показания.

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