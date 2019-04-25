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  25 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Монголия освобождает граждан ОАЭ от въездных виз

CA-NEWS (MNG) -  Правительство Монголии освободило граждан ОАЭ от въезда в страну с предварительными визами, начиная с 15 мая. Это решение будет распространяться на граждан Эмиратов, имеющих все типы паспортов, которые въезжают в Монголию, и предоставляет им максимальный срок пребывания в стране в течение 30 дней, передает khadlan.mn со ссылкой на gulfnews.com.

Заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества Ахмед Сари аль-Мазруи заявил, что это решение отражает прочные отношения между двумя странами и будет способствовать развитию туризма и созданию новых деловых, торговых и инвестиционных возможностей.

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