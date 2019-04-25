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  25 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Таджикистане в результате селевого потока и камнепада погибли 3 человека

CA-NEWS (TJ) -  24 апреля в Таджикистане селевой поток унес жизни двух жителей Файзабадского района. Оба погибших пасли скот. Один из скончавшихся – 54-летний житель кишлака Сайидон Махсуми Саид. Второй погибший - 14-летний подросток. Еще один человек погиб на 155 км автодороги Душанбе-Чанак. 40-летний пассажир автомашины марки Toyota Prado, следовавшего в город Худжанд, погиб в результате камнепада, сообщает Asia-Plus.

За минувшие сутки селевые потоки стали причиной схода камнепадов на разных участках этой автодороги. Кроме того, камнепады и селевые потоки были зарегистрированы на участке автодорог Душанбе-Дарваз, Душанбе-Рашт-Ляхш, а также на территории Горной Матчи Согдийской области. На данный момент все дороги расчищены и работают в штатном режиме, но сохраняется высокая опасность схода камнепадов и селей.

Между тем, в целях снижения риска стихийных бедствий в районе Рудаки эвакуировано 5 сел джамоата городка имени М. Турсунзода и 2 сел джамоата Зайнабобод в безопасные места.

По словам начальника пресс-центра КЧС Таджикистана Умеда Юсуфи, решением городской комиссии Гиссара из опасных участков села Кухнабой были эвакуированы 60 семей. Всего было эвакуировано около 6 тыс. населения.

По данным агентства по гидрометеорологии страны до конца апреля на территории страны сохранится неустойчивая погода и интенсивные осадки.

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