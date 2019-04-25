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  25 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Улан-Баторе открылся первый институт нейробиологии

CA-NEWS (MNG) -  24 апреля в Монгольском национальном университете медицинских наук состоялось открытие первого института нейробиологии. Создание института создаст условия для развития современного научного сектора, внедрения передовых технологий, создания межотраслевой исследовательской платформы, передает khadlan.mn.

«Мы стремимся создать межотраслевую исследовательскую лабораторию в будущем и внедрить генно-инженерные технологии. В настоящее время в институте работают восемь человек, и численность персонала будет увеличиваться», - сказал Л.Баттувшин, директор института и исполнительный директор монгольского общества нейронаук.

Монгольское общество нейронаук - это академическая некоммерческая организация, основанная в 2014 году в Улан-Баторе, которая нацелена на развитие нейронауки в Монголии и представляет эту область науки за рубежом.

Нейробиология — наука, изучающая устройство, функционирование, развитие, генетику, биохимию, физиологию и патологию нервной системы. Изучение поведения является также разделом нейробиологии, которая всё сильнее проникает в сферы психологии и другие науки.

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