РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Шавкат Мирзиёев прибыл в Пекин

CA-NEWS (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению главы Китая Си Цзиньпина 24 апреля прибыл с рабочим визитом в Пекин для участия в международном форуме "Один пояс, один путь".

В международном аэропорту "Шоуду" в честь президента был выстроен почетный караул. Главу нашего государства встретили официальные лица Китая, сообщила пресс-служба главы государства.

Первый международный форум “Один пояс, один путь”, в котором также принимал участие Шавкат Мирзиёев, проходил в 2017 году. В нынешнем саммите примут участие более 40 глав государств, руководителей международных и региональных организаций.

В повестку дня международного форума включены вопросы дальнейшего углубления экономического сотрудничества, активизации взаимодействия в поиске новых источников долгосрочного роста, продвижения «зеленой» экономики и инноваций, реализации приоритетных инфраструктурных проектов в регионе.

Мирзиёев проведет встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, руководителями ряда зарубежных стран и международных финансовых институтов, а также ведущих китайских компаний.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В милиции Узбекистана не стали возбуждать дело против женщин, избивших и обривших налысо одинокую мать
  • Мобильные операторы Таджикистана: прежние тарифы на Интернет будут восстановлены в кратчайшие сроки
  • Ерлан Каналимов назначен заместителем акима Нур-Султана
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×