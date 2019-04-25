Шавкат Мирзиёев прибыл в Пекин

CA-NEWS (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению главы Китая Си Цзиньпина 24 апреля прибыл с рабочим визитом в Пекин для участия в международном форуме "Один пояс, один путь".

В международном аэропорту "Шоуду" в честь президента был выстроен почетный караул. Главу нашего государства встретили официальные лица Китая, сообщила пресс-служба главы государства.

Первый международный форум “Один пояс, один путь”, в котором также принимал участие Шавкат Мирзиёев, проходил в 2017 году. В нынешнем саммите примут участие более 40 глав государств, руководителей международных и региональных организаций.

В повестку дня международного форума включены вопросы дальнейшего углубления экономического сотрудничества, активизации взаимодействия в поиске новых источников долгосрочного роста, продвижения «зеленой» экономики и инноваций, реализации приоритетных инфраструктурных проектов в регионе.

Мирзиёев проведет встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, руководителями ряда зарубежных стран и международных финансовых институтов, а также ведущих китайских компаний.