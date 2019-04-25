В центре Душанбе взорвался коммуникационный колодец, пострадавших нет

CA-NEWS (TJ) - 24 апреля в Душанбе, примерно в 21:00 на улице Ахмади Дониш взорвался коммуникационный колодец, сообщает Asia-Plus.

По сообщению пресс-центра МВД РТ, взрыв произошел в результате того, что коммуникационный колодец, через который проходят высоковольтные электрические кабели, заполнился дождевой водой.

Взрывом разрушено порядка пяти метров пешеходной дороги, пострадавших нет.