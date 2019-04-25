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  25 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Узбекистане насчитали полтора миллиона безработных

CA-NEWS (UZ) -  Министерство занятости и трудовых отношений сообщило о возросшем количестве безработных в I квартале текущего года в Узбекистане. Уровень безработицы составил 9,4% к экономически активному населению и приблизился к отметке 1,4 млн человек.

Самый высокий уровень безработицы зарегистрирован в Каракалпакстане, Андижанской, Кашкадарьинской, Самаркандской, Сырдарьинской и Ферганской областях. Самый низкий — в Ташкенте, он составляет всего 8%, сообщает в Telegram министерство.

Экономически активного населения в республике насчитали 14,7 млн человек, в официальном секторе занятость увеличилась на 3,4% или на 5,4 млн человек за счёт количества людей, работающих по патенту, без образования юрлица. С начала года в Узбекистане появились порядка 77 тыс. таких предпринимателей.

В неформальном секторе занятость составила 8 млн человек, на 42 тыс. человек увеличилось количество сезонных и временных рабочих. На 3,6 тыс. человек снизилось число тех, кто работал без оформления или был предпринимателем без разрешения.

Среди молодёжи уровень безработицы составляет уже 15,3%, среди женщин — 13%, среди молодых людей в возрасте от 15 до 25 лет — 17,1%. За рубежом работают 2,3 млн узбеков, на родину из них вернулись почти 20 тыс. человек.

За помощью в трудоустройстве в государственные органы обратились 173 265 человек, работу получили 62 тыс. претендентов, порядка 7 тыс. человек направлены на переобучение, около 49 тыс. человек выполняют общественные работы. Пособие по безработице получают около 4 тыс. человек.

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