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  25 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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От должностей освобождены пять судей Верховного суда Казахстана

CA-NEWS (KZ) -  Ряд судей Верховного суда освобождены от должностей, передает корреспондент МИА "Казинформ".

- Вашему вниманию представлены имена четырех судей, которые освобождены от должностей представлением Президента. Моряк Шегенов, Амангельды Сарсенбаев, Галия Аккуова, Адиль Куркбаев освобождены от должностей в связи с уходом в отставку, Елис Абдыкадыров - в связи с назначением на другую должность, - сказал на пленарном заседании Сената Парламента РК председатель Высшего судебного совета Талгат Донаков.

По его словам, Абдыкадыров назначен на должность председателя Алматинского суда.

Освобождение судей от должностей стало первым вопросом на повестке дня сенаторов, все депутаты проголосовали единогласно.

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