На Шри-Ланке прогремел новый взрыв

CA-NEWS (CA) - Новый взрыв прогремел утром 25 апреля в районе Пугода примерно в 40 километрах к востоку от столицы Шри-Ланки Коломбо, сообщает телеканал News 1st со ссылкой на представителя местной полиции Рувана Гунаскеару.

Данные о возможных погибших и пострадавших пока отсутствуют. Правоохранительные органы ведут расследование случившегося.

По последним данным, в результате терактов, совершенных 21 апреля, погибли 359 человек, более 500 пострадали.



