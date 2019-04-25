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  25 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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На Шри-Ланке прогремел новый взрыв

CA-NEWS (CA) -  Новый взрыв прогремел утром 25 апреля в районе Пугода примерно в 40 километрах к востоку от столицы Шри-Ланки Коломбо, сообщает телеканал News 1st со ссылкой на представителя местной полиции Рувана Гунаскеару.

Данные о возможных погибших и пострадавших пока отсутствуют. Правоохранительные органы ведут расследование случившегося.

По последним данным, в результате терактов, совершенных 21 апреля, погибли 359 человек, более 500 пострадали.

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