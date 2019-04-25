Экономика Монголии вырастет более чем на 7% в 2019 году, - ВБ

CA-NEWS (MNG) - Экономический рост в Монголии составит 7,2% в 2019 году. Об этом 24 апреля заявил старший экономист Всемирного банка по Монголии Жан-Паскаль Нгану, передает Asia Russia Daily.

Он отметил, что главными факторами экономического роста являются реализация крупных инфраструктурных проектов, стабилизация потоков прямых иностранных инвестиций и увеличение монгольского экспорта.

Однако согласно предварительным прогнозам ВБ, экономический рост в Монголии замедлится до 6,9% в 2020 году и до 6,5% в 2021 году.

В настоящее время, экономика Монголии в основном зависит от горнодобывающей промышленности, на долю которой приходится около четверти ВВП страны и более 90% ее экспорта.