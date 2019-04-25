РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Экономика Монголии вырастет более чем на 7% в 2019 году, - ВБ

CA-NEWS (MNG) -  Экономический рост в Монголии составит 7,2% в 2019 году. Об этом 24 апреля заявил старший экономист Всемирного банка по Монголии Жан-Паскаль Нгану, передает Asia Russia Daily.

Он отметил, что главными факторами экономического роста являются реализация крупных инфраструктурных проектов, стабилизация потоков прямых иностранных инвестиций и увеличение монгольского экспорта.

Однако согласно предварительным прогнозам ВБ, экономический рост в Монголии замедлится до 6,9% в 2020 году и до 6,5% в 2021 году.

В настоящее время, экономика Монголии в основном зависит от горнодобывающей промышленности, на долю которой приходится около четверти ВВП страны и более 90% ее экспорта.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • В Москве прошло заседание по монголо-российскому промышленному сотрудничеству
  • За три месяца в школах Узбекистана было расхищено более $1,3 млн
  • По делу о ДТП на Кордае арестован водитель автобуса
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×