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  25 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Ким Чен Ын и Владимир Путин встретились во Владивостоке

CA-NEWS (CA) -  Во Владивостоке начались переговоры президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, главы начали свою первую встречу с общения "один на один", сообщает РИА Новости.

Путин лично поздравил Ким Чен Ына с переизбранием на высший пост и отметил, что рад встрече. По словам российского лидера, он уверен, что визит послужит развитию отношений и поможет позитивному процессу урегулирования ядерной проблемы.

Глава российского государства поприветствовал усилия Ким Чен Ына по решению северокорейской ядерной проблемы и нормализации диалога с США.

В свою очередь, северокорейский лидер заявил Путину, что надеется на обмен мнениями по ситуации на Корейском полуострове. Он выразил надежду, что переговоры с президентом России будут содержательными.

Переговоры проходят на острове Русский на базе кампуса Дальневосточного федерального университета.

После беседы тет-а-тет встреча продолжится в расширенном формате с участием делегаций двух стран.

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