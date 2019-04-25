Ким Чен Ын и Владимир Путин встретились во Владивостоке

CA-NEWS (CA) - Во Владивостоке начались переговоры президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, главы начали свою первую встречу с общения "один на один", сообщает РИА Новости.

Путин лично поздравил Ким Чен Ына с переизбранием на высший пост и отметил, что рад встрече. По словам российского лидера, он уверен, что визит послужит развитию отношений и поможет позитивному процессу урегулирования ядерной проблемы.

Долгожданная встреча Путина и Ким Чен Ына. Свершилось. pic.twitter.com/Ms7ga2KkYQ — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 25 апреля 2019 г.

Глава российского государства поприветствовал усилия Ким Чен Ына по решению северокорейской ядерной проблемы и нормализации диалога с США.

В свою очередь, северокорейский лидер заявил Путину, что надеется на обмен мнениями по ситуации на Корейском полуострове. Он выразил надежду, что переговоры с президентом России будут содержательными.

Переговоры проходят на острове Русский на базе кампуса Дальневосточного федерального университета.

После беседы тет-а-тет встреча продолжится в расширенном формате с участием делегаций двух стран.