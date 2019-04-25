Путин наградил Алишера Усманова медалью Русского географического общества

CA-NEWS (UZ) - Президент России Владимир Путин вручил бизнесмену узбекского происхождения Алишеру Усманову Константиновскую медаль Русского географического общества.

Как сообщает сайт Кремля, в Санкт-Петербурге 23 апреля состоялось заседание Попечительского совета Русского географического общества, по итогам которого состоялась церемония награждения.

Владимир Путин вручил бизнесмену Алишеру Усманову Константиновскую медаль Русского географического общества за исключительный вклад в деятельность РГО.