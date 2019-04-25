В Нур-Султан прибыли все делегации, участвующие в переговорах по Сирии

CA-NEWS (KZ) - Все делегации, которые принимают участие в переговорах по Сирии в Нур-Султане 25-26 апреля, прибыли, сообщает пресс-служба МИД Казахстана.

"Нур-Султан продолжает встречать делегации участников очередного 12-го раунда межсирийских переговоров в рамках Астанинского процесса. Одной из первых прибыла делегация России во главе со Специальным представителем президента РФ по Сирии Александром Лаврентьевым. Делегацию Ирана возглавил старший помощник министра иностранных дел по политическим вопросам Али Асгар Хаджи, Турции – заместитель министра иностранных дел Седат Онал.

В столицу Казахстана также прибыли делегации правительства Сирии и вооруженной оппозиции, Иордании в качестве наблюдателя, представители Управления Верховного Комиссара ООН по делам беженцев и Международного Комитета Красного Креста", - говорится в сообщении МИД.

Ожидается прибытие спецпосланника генерального секретаря ООН Гейра Педерсена, который впервые примет участие в межсирийских переговорах в Астанинском формате.