В Ашхабаде прошли соревнования по конкуру

CA-NEWS (TM) - 24 апреля в на открытом манеже Ашхабадского конноспортивного комплекса прошли соревнования по конкуру среди ахалтекинских коней, передает госинформагентство ТДХ.

В соревнованиях приняли участие более двадцати скакунов из ахалтекинского конного комплекса, международного ахалтекинского конноспортивного комплекса и национального центра конного спорта.

Главным судьей выступил специалист из Канады Стефан Франсис Букман.

Состязания проходили в два этапа, на первом всадник с конём должны преодолеть маршрут с 11 препятствиями, высота которых составляла от 1 метра 10 сантиметров до 1 метра 15 сантиметров, а на втором – от 1 метра 20 сантиметров до 1 метра 30 сантиметров.

Победители соревнований будут названы в ходе предстоящих торжеств по случаю праздника туркменского скакуна.

⇳





