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  25 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Таджикистана отбыл в Пекин

CA-NEWS (TJ) -  Сегодня утром, 25 апреля президент Таджикистана Эмомали Рахмон отбыл в Пекин для участия во втором международном форуме «Один пояс – один путь» и выставке «Экспо-2019», передает Авеста.

В этой поездке президента сопровождают министр иностранных дел, помощник президента по внешней политике, министры экономического развития и торговли и сельского хозяйства, сообщает пресс-служба главы государства.

Также вместе с главой государства в Пекин вылетели президент академии наук, глава налогового комитета, директор центра стратегических исследований при президенте РТ и другие официальные лица.

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