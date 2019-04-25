На окраинах города Ленгер обнаружили человеческие останки в пластиковых бутылках

- Казахстан, происшествия
- 11:40, 25 апреля 2019
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CA-NEWS (KZ) - На окраинах города Ленгер обнаружили человеческие останки: кости и внутренности в пластиковых бутылках, сообщает otyrar.kz.
Фотографии и видео прислали в редакцию местные активисты. По их словам, там находится цех по утилизации медицинских отходов. Это место, куда отправляют вырезанные человеческие органы после операции, ампутированные конечности и другое. Общественники возмущены тем, что медицинские отходы разбросаны по территории. Не утилизированные человеческие останки угрожают обернуться экологической катастрофой. Журналисты побывали на месте, где была сделана жуткая находка.
Активисты, пригласившие журналистов, уверяют, в этом специализированном цехе отходы не утилизируют вовремя, и это видно невооруженным глазом. Внутренности и органы, которые когда-то находились в человеческом теле, теперь гниют на голой земле, собирая полчища насекомых.
По словам представителей ассоциации «Общественный контроль», сотрудники цеха могут хранить отходы длительное время. А то, что остается после утилизации, якобы выбрасывают на улицу. Один вид разбросанных внутренностей на территорию вокруг цеха вызывает жуткие ощущения.
Медицинские отходы класса В — это отходы туберкулезных учреждений, лабораторий, работающих с микроорганизмами.