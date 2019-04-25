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  25 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Президент Узбекистана встретился с председателем КНР в рамках форума «Один пояс, один путь»

CA-NEWS (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и председатель КНР Си Цзиньпин встретились в Китае 25 апреля в рамках форума "Один пояс, один путь", сообщает пресс-служба президента РУз.

Мирзиёев выразил признательность за приглашение на международный форум, отметив, что данное мероприятие имеет важное значение для развития как двустороннего, так и регионального сотрудничества.

Шавкат Мирзиёев поздравил председателя КНР и весь китайский народ с приближающейся знаменательной датой – 70-летием со дня образования Китайской Народной Республики.

Китай ― один из крупнейших торгово-экономических и инвестиционных партнеров Узбекистана. Последовательно растет товарооборот, превысивший по итогам прошлого года 6,4 миллиарда долларов, а за первый квартал этого года выросший на 50 процентов, говорится в сообщении пресс-службы.

Объем привлеченных китайских инвестиций и кредитов в экономику Узбекистана превысил 8 миллиардов долларов. Согласно договоренностям, достигнутым по итогам государственного визита в КНР в мае 2017 года, реализуются проекты общей стоимостью более 4,5 миллиарда долларов.

На встрече двух лидеров обсуждены вопросы дальнейшего расширения и диверсификации товарооборота, выражена взаимная заинтересованность в доведении объема двусторонней торговли до 10 миллиардов долларов в ближайшие годы. Особое внимание уделено перспективам укрепления взаимодействия в области привлечения инвестиций, инноваций и технологий в экономику Узбекистана, выработки новых совместных проектов сотрудничества в различных сферах, развитию транзитного и транспортно-коммуникационного потенциала региона.

Ранее сообщалось, что утром 25 апреля президент Таджикистана Эмомали Рахмон отбыл в Китай для участия в форуме.

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