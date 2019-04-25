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  25 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Таджикистан и США обсудили вопросы предупреждения и ликвидации последствий ЧС

CA-NEWS (TJ) -  24 апреля в Душанбе, состоялась встреча председателя комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне генерал-лейтенанта Назарзода Р. и вновь назначенного чрезвычайного и полномочного посла США в Таджикистане Джона Марка Поммершайма. Стороны обсудили развитие взаимодействий по вопросам предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, сообщает пресс-служба КЧС РТ.

Председатель комитета отметил, что развитие отношений между Таджикистаном и США в этой области важно и КЧС уделяет этому вопросу пристальное внимание.

Поммершайм в свою очередь заверил, что в дальнейшем продолжит совместные усилия по углублению сотрудничества между США и РТ в сфере предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий.

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