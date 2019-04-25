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  25 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Правительство Монголии приняло национальную программу по снижению уровня безработицы и бедности

CA-NEWS (MNG) -  24 апреля в Улан-Баторе прошло заседание правительства, в ходе которого обсуждены и приняты решения по ряду вопросов, в числе которых, принята национальная программа по снижению уровня безработицы и бедности, передает Монцамэ.

Также, на рассмотрение парламента будут вынесены законопроекты о заявлении бюджетных рамок единого бюджета Монголии на 2020 год, прогнозе бюджета на 2021-2022 годы, проект постановления парламента “Об утверждении основных направлений социально-экономического развития Монголии в 2020 году".

Выпущено официальное задание, направленое на обеспечение устойчивого развития сельскохозяйственного сектора.

Утверждена программа "Национальная гео-база данных", принято решение о создании компании совместо с китайской соответствующей организацией в зоне свободной торговли “Дунцзян” в городе Тяньцзин.

Принята национальная программа развития человеческих ресурсов в области науки, инноваций и технологий.

Кабинет министров разрешил министру дорожно-транспортного развития Б. Энх-Амгалану подписать от имени правительства Монголии специальное кредитное соглашение об использовании экспортного льготного кредита в размере $1 млн, получаемого от правительства КНР.

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