Почему Иран не снизил пошлину на импортируемую из Казахстана пшеницу

CA-NEWS (KZ) - Вице-министр сельского хозяйства Казахстана Рустем Курманов рассказал о сложностях по экспорту пшеницы в Иран, передает МИА «Казинформ».

«Что касается пшеницы и ячменя, то здесь ситуация такая, что ячмень он проходной на Иран, и мы ежегодно вывозим в Иран 1,5 млн тонн. У нас очень сложная ситуация с пшеницей, поскольку 10 лет назад правительство Ирана приняло решение, нацпрограмму по обеспечению пшеницей, и они 3 года назад достигли полного обеспечения по пшенице, и нам не удалось договориться, чтобы они сделали снижение по пшенице», - сказал Рустем Курманов на пленарном заседании Сената Парламента РК.

По его словам, Иран будет теперь закупать пшеницу из Казахстана в рамках соглашения (Временное соглашение, ведущее к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой стороны - авт.) в трех случаях.

«Это когда у них неурожай и засуха и по 3 механизмам - своп-операции, транзит пшеницы через Иран и временный ввоз, и переработка на территории Ирана с последующим транзитом муки в другие страны», - объяснил Р. Курманов.

Он также заверил, что вопрос по пшенице уже обсуждался с иранской стороной, однако казахстанцев ждало встречное предложение.

«Когда мы начали поднимать вопрос по пшенице, альтернативный вопрос от иранской стороны, чтобы мы снизили пошлины по мясу птицы, но учитывая, что у нас сейчас развивается птицеводство, мы не смогли разменять эту норму на пшеницу и считаем, что в действующей редакции соглашения, где указано 3 механизма, этого будет пока достаточно, не открывая им дороги по мясу птицы. По ячменю ситуация нас устраивает, полтора миллиона тонн у нас есть. Спрос большой на ячмень, поскольку он является кормовой основой», - добавил Р. Курманов.

Напомним, сегодня в Сенате Парламента РК был принят проект Закона «О ратификации Временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой стороны».