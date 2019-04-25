Во Владивостоке завершились переговоры Ким Чен Ына и Владимира Путина (фото)

CA-NEWS (CA) - Во Владивостоке на острове Русский закончилась встреча в расширенном формате президента России Владимира Путина и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Она длилась около одного часа.

Ранее завершились двухчасовые переговоры в формате тет-а-тет, во время которых обсуждались шаги по улучшению ситуации на Корейском полуострове, передает "Ъ".

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Президент России Владимир Путин обсудил с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном шаги по улучшению ситуации на Корейском полуострове. По мнению российского президента, встреча была обстоятельной.

«У нас только что состоялась достаточно обстоятельная беседа с глазу на глаз. Мы смогли поговорить и об истории наших отношений, поговорили о сегодняшнем дне, о перспективах развития двусторонних связей. Поговорили, разумеется, и о ситуации на Корейском полуострове»,— сказал Путин.

Лидер Северной Кореи приехал в Россию на своем бронепоезде 24 апреля. На станции Хасан Ким Чен Ына встретили министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов и губернатор Приморья Олег Кожемяко. «Много слышал хорошего о вашей стране и давно мечтал в ней побывать»,— сказал глава КНДР.

Это первый визит Ким Чен Ына в Россию с его вступления в должность в 2011 году.