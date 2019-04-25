В Таджикистане из-за камнепадов закрыта дорога Душанбе-Худжанд

CA-NEWS (TJ) - Из-за камнепадов и обильного снегопада дорога Душанбе-Худжанд временно закрыта для движения автотранспорта. Об этом сообщила пресс-служба филиала компании Innovative Road Solutions (IRS), передает Asia-Plus.

По словам пресс-секретаря IRS Далера Мерганова, совместным решением с ГАИ МВД дорога была закрыта со вчерашнего вечера. На территории Зеравшанской долины, особенно перед туннелем «Истиклол» продолжаются обильные дожди и снегопад. Также зафиксированы сходы селевых потоков и камнепад. Поэтому дорога остаётся закрытой.

На месте работает специальная дорожная техника для расчистки дорог и помощи застрявшим машинам.

За минувшие сутки селевые потоки стали причиной схода камнепадов на разных участках этой автодороги.

Как ранее сообщалось, 24 апреля на автодороге Душанбе-Чанак в результате камнепада погиб один человек.

По сообщению КЧС, камнепады и селевые потоки были зарегистрированы и на участках автодорог Душанбе-Дарваз, Душанбе-Рашт-Ляхш, а также на территории Горной Матчи Согдийской области.

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С 2010 года управлением автодороги Душанбе-Чанак, протяженностью 410 километров занимается филиал компании IRS на основе концессионного договора с правительством Таджикистана.