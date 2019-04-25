Участковый, проворонивший убийцу таджикской девочки, приговорен к исправительным работам

CA-NEWS (TJ) - Участковый инспектор полиции в подмосковном Серпухове приговорен к исправительным работам за халатность, которая привела к убийству 5-летней таджикской девочки Хувайдо Тиллозода.

Серпуховский городской суд приговорил Георгия Кузнецова к 10 месяцам исправительных работ. Также ему запретили работать в полиции в течение двух лет. Однако отец изнасилованной и убитой девочки категорически не согласен с приговором и утверждает, что следственные органы Серпухово обводят его вокруг пальца.

Приговор в отношении Георгия Кузнецова, бывшего участкового инспектора полиции Серпухово, был оглашен 24 апреля. Подсудимый был признан виновным по статье 293 ч.1 (Халатность) УК РФ, которая привела к жестокому убийству девочки.

Следственные органы России заявляют, что в июне 2017 года Георгию Кузнецову поручили провести проверку по заявлению местной жительницы, которая сообщила, что сосед Александр Семин приставал к ее дочери. Однако полицейский, по версии следствия, не захотел разбираться в этом и отказался возбуждать уголовное дело против Семина. В итоге летом прошлого года Семин решился на жестокое преступление – его жертвой стала соседская девочка Хувайдо, дочь таджикских мигрантов.

Расследование данного преступления продолжается 10 месяцев. Напомним, пятилетнюю Хувайдо украли 22 июля прошлого года прямо во дворе дома в подмосковном Серпухове. На следующий день ее нашли недалеко от заводской железнодорожной ветки. Спасатели обнаружили спортивную сумку, в которой находилось тело Хувайдо. Судмедэкспертиза показала, что девочку изнасиловали, а потом убили.

Абдусалом Саидов, отец Хувайдо, категорически не согласен с приговором суд в отношении участкового инспектора. Он сказал 25 апреля, что с самого начала следствия все сотрудники полиции, проходившие по данному делу, повесили всю вину на Кузнецова, и в конце концов он отделался легким наказанием. «Сначала выдвинули против Кузнецова обвинения, потом заявили, что он был уволен из полиции за год до преступления. Хотя свидетели подтвердили, что столкнулись с халатностью полицейского», - сказал Абдусалом Саидов.

По его словам, он также неудовлетворен ходом расследования убийства его дочери, которое намеренно тянут. Кроме того, ему и его адвокату не дают ознакомиться с материалами дела. «Я намерен обжаловать приговор суда. Прошу таджикские власти также оказать содействие в справедливом расследовании дела», - добавил отец убитой девочки.

Министерство иностранных дел Таджикистана 24 июля 2018 передало ноту в российский МИД в связи с жестоким убийством пятилетней Хувайдо Тиллозоды. Внешнеполитическое ведомство призвало Россию «провести тщательное расследование зверского преступления по отношению к ребенку» и требовало «сурового наказания преступника, совершившего это бесчеловечное деяние».