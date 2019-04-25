Дарига Назарбаева подняла вопрос излишней бюрократии для экспортеров

CA-NEWS (KZ) - Спикер Сената Дарига Назарбаева подняла вопрос излишней бюрократии при оформлении документов на экспорт. Она попросила перечислить перечень необходимых документов, передает корреспондент МИА "Казинформ".

- Пакет минимальный. Разрешение на экспорт, если регламентируемый товар, если нет, то достаточно контракта и правоустанавливающего документа на товар, ИИН, БИН экспортера. Основная проблема у нас складывается при импорте, нужно очень много справок показывать, много бумажной работы. Эти работы сейчас проводит Минфин, чтобы электронизировать данные процедуры, чтобы справки можно было получать из баз госорганов, - перечислил министр национальной экономики Руслан Даленов на пленарном заседании Сената Парламента.

Такой ответ не удовлетворил спикера сената.

- По экспорту у нас другая информация. Говорят, что очень сложно, много времени уходит (на оформление документов - авт.) и что сейчас процедура идет через МИД. Так или нет? - спросила спикер сената.

По словам Даленова, сейчас есть возможность получить некоторые документы онлайн, однако признал, что трудности с оформлением все же есть. Он назвал причины и пообещал работать над исправлением ситуации.

- Получение документов очень усложнено, в том числе не электронизированы базы данных Минсельхоза, отдельные документы, которые выдает НПП "Атамекен". Бизнесменам приходится за ними идти. Над этим работаем, - заверил он.

Дарига Назарбаева призвала проводить более активную работу в данном направлении, поскольку необходимо повышать объемы экспорта.

- Производители жалуются. Если товар скоропортящийся, это сельхозпродукция, она не может три недели, месяц или два ждать, когда справку выпишут бюрократы наши. Есть проблема. Мы заинтересованы, чтобы как можно больше нашей продукции на экспорт вывозилось. Об этом сказано и во всех посланиях и госпрограммах, - отметила она.