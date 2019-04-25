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  25 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Более 3 миллионов туристов, посетивших Кыргызстан в 2018 году, являются гражданами Узбекистана

CA-NEWS (UZ) -  Из 7 миллионов туристов, посетивших Кыргызстан в 2018 году, 3,28 миллионов составляют граждане Узбекистана. Об этом сообщил директор департамента туризма при министерстве культуры, информации и туризма Кыргызстана Максат Дамир уулу на пресс-конференции 24 апреля в рамках Road Show в Ташкенте.

По словам, Максата Дамир уулу, большинство граждан Узбекистана ежегодно отправляются в Кыргызстан в конце мая, с запуском поезда Ташкент-Бишкек-Балыкчи, и отдыхают на Иссык-Куле.

На пресс-конференции в Бишкеке 29 января текущего года посол Узбекистана в Кыргызстане Комил Рашидов отметил, что 20% туристов, приезжающих в Узбекистан, из Кыргызстана.

По официальным данным, в 2018 году Узбекистан посетило 5 миллионов 300 тысяч туристов.

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