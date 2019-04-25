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  25 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Монголия и США обсудили возможности расширения двусторонней торговли и инвестиций

CA-NEWS (MNG) -  24 апреля в Вашингтоне прошла встреча совета по торговле и инвестициям США и Монголии под председательством Терренса Дж. Маккартина, исполняющего обязанности помощника торгового представителя США и государственного секретаря МИД Монголии Дамдинсурэн Даваасурэна. Стороны обсудили возможности развития и расширения двусторонней торговли и инвестиций, сообщает khadlan.mn.

Ключевыми вопросами обсуждений были прозрачность, инвестиционный климат, защита прав интеллектуальной собственности и правоприменения, торговля кашемиром, Всеобщая система преференций в пользу развивающихся стран США (ВСП), упрощение процедур торговли и содействие торговле.

Общий объем двусторонней торговли товарами в 2018 году составил $131 млн. Экспорт товаров из США в Монголию в 2018 году составил $121 млн, увеличившись на 47,1% ($39 млн) с 2017 года и на 111,2% по сравнению с 2008 годом. Импорт товаров из Монголии в 2018 году составил $10 млн. Инвестиции США в Монголию в 2017 году составил $147 млн, что на 63,3% больше, чем в 2016 году.

Совет был создан в 2004 году в соответствии с рамочным соглашением о торговле и инвестициях (TIFA).

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