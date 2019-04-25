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  25 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Украинский язык признан единственным государственным в стране

CA-NEWS (CA) -  Депутаты Верховной рады Украины в четверг, 25 апреля приняли закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", который закрепляет исключительные права украинского перед остальными языками в стране, передает Euronews.

Решение поддержали 278 депутатов, при минимально необходимых 226.

Положения документа предусматривают, что теперь все граждане страны обязаны использовать украинский язык во всех сферах жизни.

Следить за исполнением закона будут "языковые инспекторы". Они смогут присутствовать на заседаниях в любых госорганах, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать размеры штрафов за несоблюдение закона.

Между тем, согласно всеукраинской переписи населения 2001 года, почти 30% населения страны признают русский язык в качестве родного. Русский считают своим родным языком 14% этнических украинцев, а также многочисленная община этнических русских, проживающая на Украине. Причём русскоязычное население проживает в основном на востоке и юге Украины.

Помимо русского, языками меньшинств на Украине являбются также крымско-татарский, румынский (в Закарпатской и Черниговской областях), венгерский (в Закарапатье) и болгарский (в Одесской области).

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