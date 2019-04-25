На бывшего президента аэропорта Алматы Айбола Бекмухамбетова завели уголовное дело

CA-NEWS (KZ) - Бывшего президента алматинского аэропорта и бывшего депутата маслихата Айбола Бекмухамбетова подозревают в присвоении или растрате вверенного чужого имущества, передает Tengrinews.kz.

Его поместили под домашний арест на два месяца 6 апреля 2019 года. 15 апреля Бекмухамбетов обжаловал арест в городском суде Алматы, и ему заменили арест на залог в 3500 МРП (8 837 500 тенге - прим. автора) или иное имущество, эквивалентное этой сумме.

"Досудебное производство в отношении Бекмухамбетова проводится по пункту 2 части 4 статьи 189 (Присвоение или растрата вверенного чужого имущества, совершенное в особо крупном размере - прим. автора)", - отметили в суде.

16 августа 2018 года стало известно, что бывший президент АО "Международный аэропорт Алматы" Айбол Бекмухамбетов сложил с себя полномочия депутата. Причиной назван его возможный переезд в другой город. На самой сессии маслихата Айбол Бекмухамбетов не присутствовал.

11 июня 2018 года советом директоров АО "Международный аэропорт Алматы" принято решение о досрочном прекращении полномочий президента АО "Международный аэропорт Алматы" Айбола Бекмухамбетова в связи с его заявлением об освобождении от должности по собственному желанию.

Айбол Бекмухамбетов руководил международным аэропортом Алматы с 2009 года.

Он родился 1 февраля 1962 года в Актобе, окончил Актюбинское высшее летное училище гражданской авиации, кандидат технических наук. Трудовую деятельность начал в 1983 году с должности пилота-инструктора, в разные годы являлся руководителем АО "Международный аэропорт Актобе", АО "Международный аэропорт Атырау", АО "Международный аэропорт Астана". Кавалер орденов "Құрмет" (2002 год), "Достық" II степени (2007 год), "Парасат" (2011 год). Заслуженный работник гражданской авиации (2007 год).