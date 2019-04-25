В Узбекистане осужденный за «джихадизм» заключенный-туберкулезник просит власти дать ему возможность умереть дома

CA-NEWS (UZ) - 57-летний Озат Масабуров, находящийся в тяжелом состоянии в туберкулезной больнице города Нукуса, просит власти Узбекистана позволить ему провести последние дни жизни в окружении близких. Об этом передает centralasian.org.



Масабуров, являющийся инвалидом второй группы и передвигающийся на костылях, был приговорен к 5 годам и 3 месяцам тюрьмы по обвинению в создании и руководстве экстремистской организацией. Правозащитники говорят, что власти и правоохранительные органы игнорируют его обращения.

Уроженец Ургенчского района Хорезмской области, 57-летний заключенный Озат Масабуров находится в туберкулезной больнице города Нукуса с октября 2018 года.

По его словам, врачи больницы категорически запретили ему вставать и прописали постельный режим.

– Они сказали, что мой позвоночник может сломаться в любую минуту, что туловище может разделиться на две части. Поэтому сейчас мне приходится лежать. В больнице за мной хорошо ухаживают, спасибо им за это... Однако я знаю, хватит ли мне сил продолжить лечение – мне трудно что-либо сказать. Было бы хорошо, если бы мне разрешили поехать домой, увидеть родных. Сейчас я нахожусь вот в таком состоянии, – говорит Озат Масабуров.

​Озату Масабурову поставлен диагноз туберкулез позвоночника.

Лечащий врач Масабурова говорит, что семейная обстановка хорошо влияет на состояние больных, страдающих тяжелой формой туберкулеза костей.

– Я не знаю, какое наказание назначено Масабурову. Но в настоящее время он находится в состоянии глубокой подавленности, иногда даже отказывается принимать лекарства. В данной ситуации для пациента было бы очень полезно находится в семье, в кругу родных, – сказал врач туберкулезной больницы в Нукусе.

​Озат Масабуров был обвинен в создании и руководстве экстремистской организацией. 9 марта 2017 года суд признал его виновным и приговорил к 5 годам и 3 месяцам тюрьмы.

Ранее Масабуров был неоднократно судим за такие преступления, как «нарушение трудовых прав», «оскорбление», «вступление в половую связь с лицом, не достигшим совершеннолетия». Каждый раз он попадал под амнистию и выходил на свободу.

Масабуров говорит, что не никогда не признавал ни одно из этих обвинений и считает их безосновательными.