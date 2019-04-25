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  25 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Токио прошла 5-я монголо-японская консультативная встреча

CA-NEWS (MNG) -  24 апреля в Токио состоялось пятое консультативное совещание между органами внешних отношений, безопасности и обороны Монголии и Японии. Были обсуждены вопросы углубления стратегического партнерства двух стран в сферах политики, безопасности и обороны, сообщает Монцамэ.

Кроме того, стороны рассмотрели текущую ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе и обменялись информацией по некоторым международным и региональным проблемам.

Совещание проходило под председательством директора департамента стран Азиатско-Тихоокеанского региона МИД Монголии Э.Сарантогоса и генерального директора бюро по делам Азии и Океана МИД Японии К. Канасуги, с участием представителей совета национальной безопасности, министерств иностранных дел и обороны двух стран.

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