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  25 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Путин на приеме в честь Ким Чен Ына предложил тост за укрепление дружбы между Россией и КНДР

CA-NEWS (CA) -  Президент России Владимир Путин на приеме в честь лидера КНДР Ким Чен Ына предложил тост за укрепление дружбы и сотрудничества между Россией и КНДР, передает ТАСС.

"Предлагаю тост за дальнейшее укрепление дружбы и сотрудничества между Российской Федерацией и Корейской Народной Демократической Республикой, за благополучие народов наших стран, за здоровье товарища председателя Ким Чен Ына и всех присутствующих", - сказал он, открывая президентский прием. Вместе со своим визави он поднял бокал белого вина.

Путин еще раз тепло приветствовал на российской земле гостей из КНДР. Он напомнил, что в 2002 году во Владивостоке уже принимал отца нынешнего лидера республики Ким Чен Ира, и подчеркнул, что к нему в России всегда относились с большим уважением.

"Сегодняшние переговоры также прошли конструктивно, по-деловому, в дружеской атмосфере, традиционной для отношений между нашими государствами", - отметил российский лидер. Путин указал на тот факт, что в 2018 году Москва и Пхеньян отметили 70-летие установления дипотношений. "Мы подошли к этой дате в сложной международной обстановке, - отметил он. - Тем не менее видим, что благодаря многим инициативам товарища Ким Чен Ына в последние месяцы ситуация вокруг Корейского полуострова стабилизируется".

Путин подчеркнул, что Россия стремится активно содействовать продвижению по пути политико-дипломатического урегулирования. Путин также поприветствовал шаги руководства КНДР по налаживанию прямого диалога с США и по нормализации отношений между Пхеньяном и Сеулом.

Лидерам РФ и КНДР показали "Танец с саблями" и "Корейский танец с веерами". Перед гостями выступили Государственный концертный ансамбль танца и песни "Кубанская казачья вольница", оркестр и хор Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии РФ, а также ряд других исполнителей.

Завершился концерт песней "Москва - Пхеньян".

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