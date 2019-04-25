«Талибан» перерезал ведущие в Афганистан туркменские линии электропередач

CA-NEWS (TM) - В провинции Бадгис на севере Афганистана боевики движения «Талибан» повредили линии электропередач, по которым поступало электричество из Туркменистана. Об этом сообщило 24 апреля агентство TOLOnews.

«На протяжении 10 дней вооруженная оппозиция перерезает линии электропередач и не дают нам ее восстановить», - сказал Мохаммад Тахир Азими, глава департамента электроэнергии провинции.

«Это делают талибы», - сказал Абдул Азиз Бек, глава провинциального совета Бадгиса.

Житель города Кала-э-Нау, столицы Бадгиса, сказал, что они сталкиваются со многими трудностями после отключения электричества в провинции.

По словам местных должностных лиц, движение "Талибан" потребовало электроэнергии для 20 находящихся под их контролем деревень в районе Моко (Moqo district). Такое требование было принято, однако процесс подключения электричества к этим районам требует больше времени.

«Талибы хотят электричества для 21 деревни, и их требование было принято. Но это невозможно за один день», - сказал губернатор Бадгиса Абдул Гафур Маликзай.