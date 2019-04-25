Президент Узбекистана посетил Центр инноваций компании «Huawei» в Пекине

CA-NEWS (UZ) - 25 апреля президент Шавкат Мирзиёев в рамках участия в международном форуме “Один пояс, один путь” посетил Центр исследований и инноваций компании “Huawei” в Пекине.

Мирзиёев ознакомился с новейшими технологическими решениями ведущей китайской компании, сообщила пресс-служба главы государства.

С основателем компании Жэнь Чжэнфэем обсуждены вопросы развития в нашей стране систем «Безопасный город», «Электронное правительство», службы экстренной медицинской помощи и другие.

Глава государства поинтересовался проектами, уже реализованными в Узбекистане совместно с компанией, а также тем, как обстоят в компании дела с подготовкой специалистов.

- Прежде чем привлекать новые технологии, очень важно готовить и повышать квалификацию специалистов, которые будут их использовать. Необходимо сотрудничать с компанией прежде всего в данном направлении, ускорить внедрение в нашей стране технологий 5G, - сказал Шавкат Мирзиёев.

По итогам встречи достигнута договоренность о развитии полномасштабного сотрудничества в сфере современных информационно-коммуникационных технологий.

“Huawei Technologies” является одной из крупнейших глобальных компаний в области цифровизации и телекоммуникационных технологий. Основными направлениями ее деятельности являются производство инновационных информационных продуктов и решений, систем передачи данных, оптических устройств, сетевого оборудования, дата-центров, а также смартфонов, планшетов, компьютеров, бытовой техники, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

В Узбекистане совместно с “Huawei” реализованы важные проекты по расширению телекоммуникационной сети, развитию возможностей мобильных операторов и провайдеров, внедрению технологий высокоскоростной передачи данных посредством оптико-волоконных линий.