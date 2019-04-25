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  25 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В МИД Туркменистана прошли переговоры с делегацией Великобритании

CA-NEWS (TM) -  В министерстве иностранных дел Туркменистана прошла встреча с делегацией Великобритании во главе с членом палаты лордов баронессой Эммой Николсон, прибывшей в Ашхабад для участия в седьмом заседании туркмено-британского торгово-промышленного совета, передает 25 апреля Turkmenistan.ru.

В ходе встречи были обсуждены вопросы развития двустороннего сотрудничества в рамках международных организаций и на региональном уровне.

Стороны обсудили вопросы проведения седьмого заседания туркмено-британского торгово-промышленного совета, в ходе которого планируется рассмотреть вопросы увеличения двустороннего товарооборота. Также было обсуждено предложение о проведении инвестиционного форума Туркменистана в Великобритании.

Было принято решение провести следующие политические консультации в Ашхабаде во второй половине 2019 года или в 2020 году.

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