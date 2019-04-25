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  25 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Премьер России Дмитрий Медведев посетит Узбекистан в конце мая

CA-NEWS (UZ) -  Встреча премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова запланирована на конец мая этого года, сообщает review.uz.

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев посетит Узбекистан. Визит Медведева состоится 30 мая текущего года. Об этом стало известно по итогам XX заседания Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Узбекистаном, которое накануне прошло в Москве.

Взаимная торговля России и Узбекистана за последние два года выросла на 20% - это один из самых высоких показателей среди стран СНГ, сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин на XX заседании межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Узбекистан.

Как указал глава МЭР, российско-узбекские отношения только набирают обороты с момента визита президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Москву, который состоялся два года назад. «Это хорошо видно и в цифрах взаимной торговли - рост здесь 20%. Как я уже говорил, это один из самых высоких показателей среди всех стран СНГ, - отметил Орешкин. - Но очевидно, что те 14,5 млрд долларов, это стартовая позиция».

Орешкин также напомнил о встрече премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и премьер-министра Узбекистана Абдуллы Арипова, которая запланирована на конец мая этого года. «У нас есть совместная комиссия на уровне премьер-министров, которая у нас действует всего лишь с несколькими странами в мире. Встреча премьеров у нас запланирована на конец мая. И в конце года ждем визита президента Узбекистана в Россию», - сказал он.

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