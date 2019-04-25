Конституционный совет Казахстана разрешил Токаеву участвовать в выборах

CA-NEWS (KZ) - Конституционный совет Казахстана не видит препятствий для участия действующего президента страны Касым-Жомарта Токаева во внеочередных выборах главы государства 9 июня, сообщается на сайте совета.

Токаев, выдвинутый партией Nur Otan в качестве кандидата для участия в выборах, попросил Конституционный совет разъяснить требование к претенденту о непрерывном проживании в стране. Одно из требований заключается в его непрерывном проживании в стране в течение последних 15 лет. Токаев с 2011 по 2013 год был заместителем генерального секретаря ООН, главой Европейского отделения ООН в Женеве.

По мнению Совета, в пятнадцатилетний срок проживания в первую очередь входит время постоянного проживания лица на территории страны, что, как правило, подтверждается регистрацией гражданина по месту жительства.

Кроме того, в этот срок засчитываются и периоды проживания за пределами Республики Казахстан граждан, относящихся к персоналу дипломатической службы Республики Казахстан и приравненных к ним лиц, назначенных (избранных) на должности при международных организациях, членами которых является Республика Казахстан.

Как пояснил Председатель Конституционного Совета К. Мами, выезд из страны по данным основаниям не влечет прекращения казахстанского гражданства и изменения места постоянного проживания. В указанных случаях гражданин, пребывающий вне пределов Республики, при условии отсутствия сведений о выезде из страны на постоянное место жительства, о приобретении или об обращении за получением гражданства другого государства, политического или иного убежища, считается временно проживающим в соответствующем государстве. Такое положение лица не предполагает какое-либо снижение уровня устойчивой политико-правовой связи гражданина с Казахстаном, вытекающей из института гражданства, и на него распространяется весь объем прав, свобод и обязанностей гражданина Казахстана.