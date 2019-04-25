Задолженность «Барки точик» перед Сангтудинской ГЭС-1 составила почти $124 млн

CA-NEWS (TJ) - Объем поставок электроэнергии таджикского ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» в адрес ОАХК «Барки точик» в первом квартале 2019 года составил 612 млн кВт/ч. За первый квартал текущего года задолженность «Барки Точик» увеличилась почти на $12,5 млн (118,4 млн сомони), и по состоянию на 31 марта 2019 года составила почти $124 млн (1,17 млрд сомони), сообщает пресс-служба Сангтудинской ГЭС-1.

Общая стоимость электроэнергии Сангтудинской ГЭС-1, поставленной ОАХК «Барки точик» за период с января по март 2019 года составила более $18 млн (170,7 млн сомони) с учетом НДС. Средний уровень оплаты текущих поставок с начала 2019 года со стороны госэнергохолдинга не превышает 31% от стоимости поставленной электроэнергии, что ведет к росту задолженности перед станцией.