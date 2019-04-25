РегистрацияВход
16+
[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  25 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Задолженность «Барки точик» перед Сангтудинской ГЭС-1 составила почти $124 млн

CA-NEWS (TJ) -  Объем поставок электроэнергии таджикского ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» в адрес ОАХК «Барки точик» в первом квартале 2019 года составил 612 млн кВт/ч. За первый квартал текущего года задолженность «Барки Точик» увеличилась почти на $12,5 млн (118,4 млн сомони), и по состоянию на 31 марта 2019 года составила почти $124 млн (1,17 млрд сомони), сообщает пресс-служба Сангтудинской ГЭС-1.

Общая стоимость электроэнергии Сангтудинской ГЭС-1, поставленной ОАХК «Барки точик» за период с января по март 2019 года составила более $18 млн (170,7 млн сомони) с учетом НДС. Средний уровень оплаты текущих поставок с начала 2019 года со стороны госэнергохолдинга не превышает 31% от стоимости поставленной электроэнергии, что ведет к росту задолженности перед станцией.

print
Комментарии
Для добавления комментария необходимо быть нашим подписчиком
  • Выдвинут еще один кандидат на участие в выборах президента Казахстана
  • Похищенного у здания СИЗО в Москве таджикистанца арестовали на два месяца
  • Таджикистан и Беларусь будут развивать сотрудничество в машиностроении и сельском хозяйстве
    • Who is Who о нас Реклама



    Яндекс.Метрика
    © CA-NEWS: Центральноазиатская новостная служба, 2007-2019.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CA-NEWS, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    news@ca-news.org
    canews@asia.com
    ×