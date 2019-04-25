Ким Чен Ын подарил Путину корейский меч (видео)

- Азия и мир, политика
- 16:06, 25 апреля 2019
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- Обновлено: 16:12, 25 апреля 2019
CA-NEWS (CA) - Лидер КНДР Ким Чен Ын подарил президенту России Владимиру Путину после переговоров во Владивостоке корейский меч, сообщает ТАСС.
Лидер КНДР отметил, что этот меч "олицетворяет силу, олицетворяет душу - мою и нашего народа, который поддерживает вас".
Путин поблагодарил Ким Чен Ына за подарок и пожал ему руку.
При этом российский лидер пояснил, что в России по народному поверью дарить оружие считается не очень хорошей приметой. Поэтому он взял монетку и передал ее Ким Чен Ыну, чтобы символически "купить" у него меч.
Ким Чен Ын же увезет с собой из России настоящую шашку, а также набор стаканов с подстаканниками. Такой подарок преподнес ему на память президент Владимир Путин.
Ранее состоялся официальный прием в честь визита председателя КНДР Ким Чен Ына.