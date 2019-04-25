В Монголии в рамках учений по защите от стихийных бедствий эвакуировано 3 тысяч человек

CA-NEWS (MNG) - В Монголии в рамках комплексных учений по защите населения от стихийных бедствий в шести районах столицы - Баянгол, Баянзурх, Чингэлтэй, Сонгинохайрхан, Сухбаатар и Хан-Уул, проходит тактическая подготовка профессиональных отрядов по поисково-спасательным операциям и эвакуации, в которой приняли участие более 3000 граждан, сообщает 25 апреля Монцамэ.

В местах эвакуированного населения были размещены более 200 юрт, 100 домов и палаток.

С включением общегородского сигнала оповещения о начале учений в 8 часов утра на 60 башнях столицы, более 420 000 граждан собрались в безопасных районах по месту проживания.

Целью мероприятия было обучение правилам поведения в чрезвычайных ситуациях и организации эвакуации населения из опасных зон.