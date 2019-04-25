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  25 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Выдвинут еще один кандидат в президенты Казахстана от партии «Ауыл»

CA-NEWS (KZ) -  Толеутая Рахимбекова выдвинули кандидатом в президенты Казахстана от народно-демократической патриотической партии "Ауыл", передает Tengrinews.kz.

"Были разные мнения, были споры. Но сегодня на заседании политсовета партии пришли к единому мнению. Для выдвижения кандидатом в президенты от партии "Ауыл" предлагается кандидатура Рахимбекова Толеутая Сатаевича", - сказал председатель партии "Ауыл" Али Бектаев на внеочередном, XV съезде партии.

Бектаев заявил, что цель участия партии в выборах президента - демонстрация казахстанцам, что "Ауыл" - это не аморфная партия. "Она является истинно народной партией, которая чувствует общественно-политическую ситуацию в стране, которая может участвовать в самых важных политических событиях. И для этого у партии имеются и кадровые, и материальные возможности", - добавил глава партии.

"Судьба позволила мне поработать в самых различных отраслях. Почти 10 лет я занимался бизнесом, я работал заместителем акима горняцкого города, отвечал за вопросы ЖКХ. Все это позволило мне изучить проблемы не только в рамках сельского хозяйства, но и городского, проблемы благоустройства городов, проблемы коммунальных сетей, и одной из самых насущных проблем наших городов - КСК", - сказал Рахимбеков.

Сейчас Толеутай Рахимбеков работает председателем правления НАО "Национальный аграрный научно-образовательный центр". Он родился 19 июля 1964 года. В 1986 году окончил Казахский сельскохозяйственный институт по специальности "инженер-механик", в 2001 году - Карагандинский государственный университет имени Букетова по специальности "юрист".

Трудовой стаж начал младшим научным сотрудником Казахского сельскохозяйственного института в 1986 году. Позже несколько лет работал заместителем акима Сатпаева.

С 2006 по 2007 годы был директором Департамента транспортной политики и международного сотрудничества Министерства транспорта и коммуникаций. Работал президентом АО "КазАгроИнновация". В 2009 году был советником заместителя премьер-министра Казахстана. Несколько лет работал председателем правления АО "Казахстанский центр модернизации и развития ЖКХ".

С 2009 по 2011 годы работал заместителем акима Карагандинской области. Последние несколько лет работал вице-министром сельского хозяйства и профессором кафедры "Финансы" Казахского агротехнического университета имени Сакена Сейфуллина.

22 апреля в Центральную избирательную комиссию Казахстана были представлены документы Садыбек Тугела о его выдвижении кандидатом в президенты Казахстана Республиканским общественным объединением «Республиканское движение «Ұлы Дала Қырандары».

23 апреля кандидатом в президенты от партии Nur Otan был выбран Касым-Жомарт Токаев. Он уже сдал экзамен на знание государственного языка, по итогам которого комиссия пришла к выводу, что Токаев в совершенстве владеет казахским.

23 апреля исполком Федерации профсоюзов Казахстана выдвинул от организации Амангельды Таспихова, председателя территориального объединения профсоюзов Западно-Казахстанской области.

24 апреля демократическая партия "Ак Жол" выдвинула Данию Еспаеву кандидатом в президенты.

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