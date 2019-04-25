В Таджикистане установили стоимость «Хаджа-2019»

CA-NEWS (TJ) - Совершение обряда хадж в 2019 году для каждого паломника из Таджикистана обойдется в сумму свыше $3,5 тыс (35 тыс. 128 сомони). Об этом сообщил комитет по делам религии, регулированию народных традиций, торжеств и обрядов, передает Авеста.

В стоимость «Хаджа-2019» входит стоимость авиабилета туда и обратно, пребывание в Мекке и Медине, питание, оплата услуг проводников, пребывание в Мине, Муздалифе и Арафате.

Также в указанную сумму входит совершение обряда жертвоприношения, транспортные расходы по маршрутам Джидда-Мекка-Мино-Арафат-Муздалифа-Мино-Мекка-Медина, оплата услуг местных компаний, медицинское обслуживание, обеспечение паломников бейджиками, справочниками и книжками по хаджу, сумкой.

В прошлом году стоимость обряда хадж в Таджикистане составляла 33 тыс. 410 сомони.