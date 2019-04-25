На Шри-Ланке нашли склад с 200 детонаторами

CA-NEWS (CA) - Сотрудники полиции Шри-Ланки в ходе рейда обнаружили склад с примерно 200 детонаторами для взрывных устройств в городе Нувара-Элия в центральной части страны, сообщил в четверг официальный представитель правоохранительных органов республики Руван Гунасекара, передает РИА Новости.

По словам полицейского, слова которого приводит газета Daily Mirror, наряду с этим в столичном регионе правоохранители задержали троих человек за хранение 21 гранаты. При них также были обнаружены шесть единиц холодного оружия и самодельное взрывное устройство малой мощности. В свою очередь, как информирует местное интернет-издание Ada Derana, антитеррористическая операция в различных районах страны продолжается до сих пор.

Обстановка в сфере безопасности на Шри-Ланке за прошедшую неделю резко ухудшилась. В пасхальное воскресенье по стране прокатилась серия из восьми взрывов, которые, согласно последним данным, унесли жизни почти 360 человек, еще 520 пострадали. Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство*.

По версии следствия, в совершении этих атак участвовали девять террористов-смертников, личности восьми из них уже установлены. Накануне президент Шри-Ланки Майтрипала Сирисена попросил секретаря минобороны Хемасири Фернандо и начальника полиции Пуджитха Джаясундару уйти в отставку.