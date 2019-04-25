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  25 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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В Пекине прошла официальная церемония встречи президента Монголии

CA-NEWS (MNG) -  Сегодня, 25 апреля в Пекине состоялась церемония встречи президента Монголии Халтмаагийн Баттулги с председателем КНР Си Цзиньпинем. Церемония состоялась на площади перед зданием всекитайского собрания народных представителей, сообщает Монцамэ со ссылкой на пресс-службу администрации президента.

На флагштоках были подняты государственные флаги Монголии и Китая, выстроена рота почетного караула и прозвучали гимны двух стран.

После официальной церемонии встречи и представления делегаций, главы двух государств направились в зал для проведения двусторонних переговоров.

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