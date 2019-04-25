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  25 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Трое детей отравились после посещения KFC в Нур-Султане

CA-NEWS (KZ) -  Трое детей с одной семьи в возрасте 9 месяцев, 6 и 8 лет отравились после посещения KFC в Нур-Султане, передает elorda.info.

«В апреле текущего года с кишечной инфекцией поступили в инфекционную больницу трое детей с одной семьи в возрасте 9 месяцев, 6 и 8 лет. Пищевое отравление пострадавшие связывают с употреблением продуктов фаст-фуд KFC (куриные крылышки, картофель фри). Была проведена проверка, обнаружены нарушения: в морозильной камере хранились с нарушением санитарных требований заранее подготовленные полуфабрикаты − картофель фри и «куриные заготовки», а в приготовленных «стрипсах куриных» обнаружено превышение содержания болезнетворных микроорганизмов», − сообщили в департаменте охраны общественного здоровья Нур-Султана.

В ведомстве уточнили, что администрация KFC устранила все нарушения, выплатила 2,3 млн тенге штрафа и продолжила свою работу.

В информации отмечается, что в 2018 году имели место 1230 случаев острых кишечных инфекции среди жителей столицы, из них 734 дети до 14 лет

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