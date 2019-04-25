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  25 апреля 2019
Центральноазиатская новостная служба
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Мишель Бачелет осудила массовую казнь в Саудовской Аравии

CA-NEWS (CA) -  Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет осудила массовую казнь в Саудовской Аравии. Смертный приговор был приведен в исполнение сразу в шести городах королевства. Во вторник 37 мусульманам-шиитам, участвовавшим в антиправительственных протестах и осужденным за террористическую деятельность, отрубили головы; тело одного из них после этого было выставлено на всеобщее обозрение, говорится на официальном сайте ООН.

Бачелет также подчеркивает, что судебный процесс над подозреваемыми проходил с серьезными нарушениями, признательные показания они давали под пытками, а трое из них еще не достигли совершеннолетия.

«Особый ужас вызывает факт того, что трое казненных были несовершеннолетними. Я призываю правительство Саудовской Аравии немедленно пересмотреть свое законодательство по борьбе с терроризмом, а также категорически запретить применение смертной казни в отношении несовершеннолетних», – сказала Бачелет.

Верховный комиссар также выразила обеспокоенность судьбой тех, кто сейчас ожидает казни. «Я призываю власти приостановить приведение в исполнение смертных приговоров и начать конструктивный диалог с представителями Управления ООН по правам человека», – сказала Бачелет.

Она напомнила, что саудовская Аравия ратифицировала Конвенцию о правах ребенка и Конвенцию против пыток, и призвала власти соблюдать принципы международного гуманитарного права.

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