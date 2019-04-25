В ООН призывают власти Шри-Ланки не допустить возмездия в стране

CA-NEWS (CA) - «Пасхальные теракты» в Шри-Ланке – огромное потрясение для страны, которая пережила 30-летнюю гражданскую войну. Сегодня в обществе царит шок и гнев. Если не принять своевременных мер, то все это может перерасти в акты возмездия. Об этом в интервью Службе новостей ООН заявила Координатор ООН в Шри-Ланке Хана Сингер.

Взрывы в Шри-Ланке прогремели в минувшее воскресенье в католических церквях в разных городах страны и в четырех столичных отелях. Их совершили террористы-смертники. По результатам предварительного расследования, как сообщают в СМИ, официальные власти арестовали нескольких членов мусульманских общин.

В понедельник были обнародованы новые данные о пострадавших. Хана Сингер подчеркнула, что речь идет о 310 убитых и более 500 раненных. Среди убитых – 45 детей. «Это огромный шок для страны, которая всего десять лет тому назад покончила с 30-летней гражданской войной», – сказала Хана Сингер. В Шри-Ланке объявлен траур. В эти дни родственники хоронят своих близких. Скорбит вся страна.

«Да, мы опасаемся, что скорбь и гнев могут перерасти в ненависть и месть. Я опасаюсь, что могут пострадать отдельные группы населения. Я имею ввиду отдельные общины на местах…», – сказала представитель ООН. Она подчеркнула, что религиозные лидеры разных вероисповеданий призывают всех к сдержанности и спокойствию. Общины мусульман предлагают свою помощь пострадавшим, но сегодня они живут в страхе.

Как представитель Генерального секретаря ООН Хана Сингер встречалась с президентом и премьер-министром, обсуждала с ними существующие опасения. Группы сотрудников ООН отслеживают политическую ситуацию и ситуацию с безопасностью в стране. Параллельно ведется пристальный мониторинг социальных сетей с тем, чтобы не допустить подстрекательских заявлений, разжигания ненависти и вражды.

Тем временем учреждения системы ООН, в частности ЮНИСЕФ, направляют в больницы медикаменты и помогают в организации психосоциальной помощи для пострадавших или очевидцев случившегося.

Напомним, что ранее Генеральный секретарь ООН, Совет Безопасности ООН и Верховный комиссар ООН по делам беженцев осудили теракты в Шри-Ланке, в результате которых более 300 человек погибли и еще несколько сотен получили ранения. Они призвали немедленно найти и наказать виновных в этих преступлениях. При этом сегодня Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил о необходимости пресекать попытки экстремистов породить раздор в обществе и враждебное отношение к огромной армии беженцев различных религий и национальностей.